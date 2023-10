Koningspaar herdenkt vrijheidsstrijders Zuid-Afrika bij namenmuur

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren donderdagmiddag in het Freedom Park in Pretoria. Het park is een gedenkteken voor alle Zuid-Afrikanen die hebben gestreden voor vrijheid, waaronder in de strijd tegen apartheid.

Het paar liep onder meer langs de Muur met Namen. Daar staan ook de namen op van drie Nederlanders die hebben bijgedragen aan de strijd tegen apartheid.

Na afloop van de rondleiding ging het paar naar een foto-expositie met het werk van twee getuigen van de strijd tegen apartheid. Met hun werk willen zij hun ervaringen doorgeven aan een nieuwe generatie.