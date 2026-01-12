Koningspaar hervat werkzaamheden na kerstvakantie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag hun publieke werkzaamheden hervat. Aan het begin van de middag arriveerde het koningspaar bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam, waar later op de dag de eerste van twee traditionele nieuwjaarsontvangsten plaatsvindt. Op foto’s is te zien dat het koningspaar naar de aanwezige pers zwaait en vervolgens het paleis binnenloopt.

Tijdens de jaarlijkse ontvangst worden leden van de regering en vertegenwoordigers uit verschillende sectoren van de Nederlandse samenleving uitgenodigd. Namens de koninklijke familie is ook prinses Beatrix aanwezig, evenals prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven. Dinsdagochtend houdt het koningspaar een tweede receptie, waarvoor leden van het corps diplomatique en vertegenwoordigers van internationale organisaties zijn uitgenodigd.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima voerden half december hun laatste publieke taken uit, waarna de agenda leeg bleef. Wel was de koning op eerste kerstdag te zien met een eerder opgenomen kersttoespraak. Volgens zowel binnen- als buitenlandse media bracht het koninklijk gezin de feestdagen door in Argentinië.