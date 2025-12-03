Koningspaar hoopt Amalia ook mee te kunnen nemen op staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hopen dat hun oudste dochter prinses Amalia ook eens mee zou kunnen op een uitgaand staatsbezoek. Dat zei de koningin tijdens het persgesprek in Suriname op de vraag of er was besproken om haar mee te nemen.

“Natuurlijk, dat proberen we altijd, maar ze moet ook studeren”, reageerde de koningin. “En ze zit ook bij Defensity College. Dus het is niet dat ze niks te doen heeft. En ze kan niet elke keer les missen. We hopen wel dat als ze alle studies afrondt, ze wel met ons mee mag.”

Op de vraag of het koningspaar Amalia iets extra bijbrengt over de reis, omdat zij toekomstig staatshoofd is, antwoordde de koning van niet. “Ik denk dat we alle drie de kinderen vertellen over deze reis en onze ervaringen. Wat dat betreft zijn onze drie dochters ons even lief en vertellen we ze evenveel waar we mee bezig zijn”, zei Willem-Alexander. Máxima voegde daaraan toe nog telefonisch contact te hebben gehad. “En foto’s gedeeld per WhatsApp.”