Koningspaar in gesprek met boeren en ondernemers in Groningen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan dinsdag in gesprek met boeren, verpleegkundigen en lokale ondernemers tijdens een streekbezoek aan het Hogeland in Groningen. Het koningspaar bezoekt de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta in de noordelijke provincie.

De koning en koningin praten met inwoners uit Winsum, Zoutkamp, Noordpolderzijl, Stedum en Bedum. Het bezoek staat in het teken van cultuur- en natuurhistorisch erfgoed, kansen en uitdagingen in de agrarische sector en visserij en de leefbaarheid. De streek, die grenst aan de Waddenzee, dankt zijn naam aan de hoge ligging van het land door de aanslibbing vanuit zee.

Het bezoek start in Winsum, waar het koningspaar verpleegkundigen, leerlingen en lokale ondernemers spreekt en een korte wandeling maakt langs het cultuurhistorisch erfgoed. In Zoutkamp gaat het paar met vissers in gesprek over de moeilijkheden in de garnalenvisserij door bijvoorbeeld aangescherpte stikstofnormen.

In het buurtschap Noordpolderzijl bezoeken de koning en koningin een kleine zeehaven en in Stedum gaat het paar langs bij een boerenmelkveebedrijf. Het bezoek eindigt in Bedum, waar het koninklijk paar met bewoners spreekt over onder meer de kansen voor het dorp en de rol van de overheid.