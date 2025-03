Koningspaar in gesprek met briefschrijvers op Paleis Noordeinde

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag gesproken met tien Nederlanders die eerder een brief hadden geschreven aan de koning of koningin. De ontmoeting vond plaats op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Willem-Alexander en Máxima ontvangen jaarlijks meer dan tienduizend brieven. Door met een aantal briefschrijvers in gesprek te gaan wil het koningspaar een luisterend oor bieden aan de zorgen die mensen hebben.

De mensen die dinsdag waren uitgenodigd op Paleis Noordeinde toonden betrokkenheid bij thema’s als zorg, solidariteit, polarisatie, huisvesting, het mkb en de positie van ouderen en mensen met een beperking in de samenleving.

Op 1 november 2023 ontvingen Willem-Alexander en Máxima voor het eerst tien briefschrijvers op het paleis.