Koningspaar in juni naar New York en Georgia

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen in juni een werkbezoek aan de Amerikaanse staten Georgia en New York. Het bezoek duurt van maandag 10 tot en met donderdag 13 juni.

Het koningspaar gaat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst in Georgia naar Atlanta en Savannah en in de staat New York naar Albany en New York City. Het bezoek staat in het teken van de band tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Máxima was twee jaar geleden ook in de VS, toen in Californië en Texas. Eigenlijk zou koning Willem-Alexander ook meegaan, maar hij had toen een longontsteking en bleef thuis.