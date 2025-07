Koningspaar in september op streekbezoek in Flevoland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen in september een streekbezoek aan Flevoland. Het koningspaar gaat op dinsdag 9 september naar de gemeenten Lelystad, Almere en Zeewolde, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekend.

In Lelystad wonen Willem-Alexander en Máxima onder meer een repetitie bij van een theaterproductie die wordt opgevoerd door cliënten van een zorgorganisatie. Ook gaan ze naar Nationaal Park Nieuw Land waar ze een toelichting krijgen over de flora en fauna in het gebied. In Almere bekijken de koning en koningin onder meer tiny houses en in Zeewolde gaan ze in de haven langs bij een nieuwe horecagelegenheid waar ze praten met vertegenwoordigers van de provincie en gemeenten die ze bezocht hebben.

Het streekbezoek van de koning en koningin staat in het teken van “een duurzame en leefbare toekomst van een groeiende regio, met ruimte voor hoogwaardige werkgelegenheid en voorzieningen”, aldus de RVD. Het koningspaar wordt tijdens het streekbezoek begeleid door Arjen Gerritsen, de commissaris van de Koning in de provincie Flevoland.