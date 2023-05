Koningspaar in Wales voor afronding examens prinses Alexia

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zaterdag samen in Wales om de afronding van de examens van prinses Alexia te vieren. Op Twitter plaatst het koninklijk huis zaterdagmiddag een foto waarop het koningspaar samen met hun middelste dochter poseert.

Eerder zaterdag maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) al bekend dat Alexia zaterdag aanwezig was bij de Graduation Leave van het United World College of the Atlantic. Met de traditionele Graduation Leave staat de school erbij stil dat de examens afgerond zijn. De bijeenkomst is nog geen diploma-uitreiking, want de uitslag van de examens volgt pas begin juli.

Alexia deed examen voor het Internationaal Baccalaureaat. Dat is internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse vwo. Over wat de prinses gaat doen als ze haar examens heeft gehaald, is nog niets bekendgemaakt. Onlangs werd wel bekend dat ook haar zusje Ariane volgend jaar het Internationaal Baccalaureaat gaat volgen. Zij zal dat doen aan het United World College Adriatic in de buurt van Triëst.