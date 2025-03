Koningspaar is trots op solodebuut van prinses Amalia

Het koningspaar heeft vol trots gekeken naar het eerste solo-optreden van hun oudste dochter, prinses Amalia. Dat zeiden de koning en koningin woensdag tijdens het persgesprek bij het staatsbezoek aan Cyprus. De prinses doopte eind vorige maand in Vlissingen het marineschip Den Helder.

Koningin Máxima was tijdens de gebeurtenis in Zeeland in het buitenland, maar volgde de doop online, vertelde ze. “Ik ben hartstikke trots op haar, ze heeft het heel goed gedaan. Ze was geïnformeerd en geïnteresseerd, en heeft er volgens mij ook veel plezier aan gehad, heel fijn”, aldus de koningin.

Ook koning Willem-Alexander keek “vol trots” naar zijn 21-jarige dochter. “Ik zie daar iemand staan die nog steeds heel veel moet leren, maar aan de andere kant ook echt klaar is voor haar rol om mij later op te volgen”, zei hij. “En ik ben zeer trots. Als vader en als haar voorganger.”