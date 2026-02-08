Koningspaar kijkt snowboardkwalificaties met Nicolien Sauerbreij

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zondagochtend in Italië voor de tv de kwalificatieruns gevolgd van de parallelreuzenslalom in Livigno. Nicolien Sauerbreij, oud-snowboardster en olympisch kampioene, zat naast hen om commentaar te geven bij de prestaties van de Nederlandse deelnemers op de Olympische Winterspelen.

Michelle Dekker kwam namens TeamNL in actie. Ze kwalificeerde zich voor de achtste finales van de parallelreuzenslalom. Dit is een onderdeel van het snowboarden waarbij twee atleten gelijktijdig afdalen op parallelle banen.

Zaterdag waren Willem-Alexander, Máxima en prinses Amalia in Milaan aanwezig bij de schaatswedstrijden voor vrouwen. Zij zagen Nederland daar naast de medailles grijpen.