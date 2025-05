Koningspaar kijkt terug op ‘fantastische dag’ in de regio

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kijken terug op een “fantastische dag” in Lopikerwaard en Vijfheerenlanden. Dat zei de koning mede namens de koningin dinsdagmiddag tijdens de afsluitende bijeenkomst van het streekbezoek in het stadhuis van Vianen.

De koning zei dat een streekbezoek “toch altijd iets heel bijzonders is” voor hem en zijn vrouw. “We leren lokale tradities kennen, maar ook gewoon het leven dat mensen elke dag hebben”, zei hij. “Dat gecombineerd met de identiteit van een streek, laat toch hele bijzondere dingen zien.”

Kort daarvoor was het koningspaar aangekomen in het centrum van Vianen, waar zij via de Paardenmarkt naar het stadhuis liepen. Duizenden belangstellenden stonden langs de route, die op enkele plaatsen was versierd met oranje vlaggetjes.