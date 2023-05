Koningspaar kletst met kinderen op Schiermonnikoog

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op Schiermonnikoog uitgebreid de tijd genomen voor de kinderen die langs de route stonden. Er werden handjes geschud, foto’s gemaakt en even gepraat.

Een van de kinderen had poppetjes van het koningspaar gemaakt, inclusief het felgele pak dat Máxima woensdag aanhad. “Prachtig”, vonden de twee het knutselwerk dat naast de route op een tafeltje stond. Een ander kindje bood een tekening aan en weer een ander liep rond in een oranje koninklijke mantel. Bij een paardenstal stond een aantal pony’s met kinderen erop. “Rijd je ook vaak buiten?”, vroeg de koning een meisje, die daarop instemmend antwoordde.

Tijdens het bezoek aan Schiermonnikoog werd gesproken over de zorg op het eiland en over het boerenleven. De opkomst van inwoners was niet zo hoog als op de andere eilanden – er wonen dan ook maar ruim negenhonderd mensen op het eiland – maar dat veranderde tegen het einde van het bezoek. Op het plein bij de enige supermarkt van het eiland wachtten honderden mensen het paar op.