Koningspaar knipt mee bij plantenteelt in Kenia

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag op de tweede dag van hun staatsbezoek in Kenia kort hun handen uit de mouwen gestoken bij Florensis, een Nederlands bedrijf en een belangrijke productielocatie in de teelt van jonge planten. Het koningspaar kreeg uitleg over de teelt en groei, maar Máxima liet al snel weten: “ik wil ook wel even knippen”.

Máxima pakte het schaartje en ging onder leiding van de medewerkers aan de slag. Koning Willem-Alexander kon niet achterblijven en schoot ook te hulp.

Kwekerij Florensis combineert geavanceerde technologie met duurzame landbouwpraktijken om hoogwaardige planten te leveren voor de wereldwijde sierteelt. Florensis is ook actief in het planten van inheemse bomen en het bevorderen van de lokale flora en fauna. In de kas waar het koningspaar was groeide onder meer munt, tijm en chocolademunt.

Mijtjes

Het koningspaar kreeg samen met minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) uitleg over de duurzame werkwijze in de kassen. Zo wordt gebruikgemaakt van kleine mijtjes die larven doden en krijgen planten niet te veel voeding. “Dan worden ze wel heel snel groot, maar worden ze niet kwalitatief sterk”, klonk de uitleg van eigenaar Eddy Verbeek.

De koning en koningin hadden duidelijk kennis meegenomen naar het gesprek over de teelt en landbouwvormen. “Dat gebruiken ze in Nederland ook!”, merkte de koningin bij bepaalde technieken op. “Dit zijn ook allemaal aspecten van de landbouw in Nederland”, vulde de koning aan.