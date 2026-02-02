Koningspaar komt door Oranje Fonds ‘buiten de Haagse stolp’

Voor het koningspaar is het Oranje Fonds “een prachtig middel om in de haarvaten van de samenleving te kijken, buiten de Haagse stolp te komen en te zien wat voor gevolgen goedbedoelde wetgeving soms heeft”. Dat vertelde koning Willem-Alexander maandag bij een bijeenkomst van het Oranje Fonds in Rotterdam. De koning en koningin zijn beschermpaar van het fonds dat zij op hun trouwdag in 2002 cadeau kregen namens alle Nederlanders.

De koning noemde het “extreem nuttig” om de ervaring en kennis die hij en zijn vrouw tijdens bezoeken in het land opdoen mee te nemen naar Den Haag. De bevindingen deelt hij met de premier of andere ministers, zei hij.

Koningin Máxima gaf als voorbeeld dat ze vorig jaar een gesprek had met het Oranje Fonds en zusterfondsen en dat daarbij “5 à 10 punten” zijn benoemd waarop de fondsen meer samenwerking met de overheid nodig hebben. “Dus ik denk dat wat wij proberen te doen is de leiding nemen om die gesprekken aan te gaan”, zei ze, doelend op gesprekken tussen onder meer overheden, bedrijven, het fonds en de sociale initiatieven die door het fonds worden gesteund.

De koningin voegde er nog aan toe dat er “veel prachtigs” gebeurt en dat ze dat ook willen laten zien. “Er is zoveel liefde en zoveel aandacht voor elkaar. En ik denk dat wij dat af en toe vergeten. We praten altijd over problemen, maar wij praten niet over het enorme sociale kapitaal dat wij in Nederland hebben. En daar moeten we op voortbouwen.”