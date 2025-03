Koningspaar krijgt vis en lokale aardappeltjes bij staatsbanket

Het koningspaar krijgt dinsdagavond bij het staatsbanket op het presidentieel paleis in Cyprus een hoofdgerecht met vis geserveerd. Ook staan er gerechten met Cypriotische kazen én aardappeltjes uit de rode grond van Cyprus op het menu. Dat laatste is waarschijnlijk een verwijzing naar de aardappelvelden in Xylofagou, die het koningspaar eerder op de dag bezocht.

Een gerecht met vlees is niet terug te vinden op het menu, dat voor het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is samengesteld. Dat heeft mogelijk te maken met de vastentijd voor Grieks-orthodoxe christenen, die afgelopen maandag op ‘Groene Maandag’ is ingegaan. Traditioneel wordt er in de veertig dagen daarna geen vlees genuttigd.

Het voorgerecht van het staatsbanket bestaat uit een salade met onder meer tomaatjes en de lokale kaas Halitzia tillirias. Als tussengerecht heeft chef Andreas Yiangoulas een gevulde ravioli met een lokale halloumi gemaakt. Het hoofdgerecht bestaat uit een witte grouper met tomaat en onder meer de aardappeltjes van Cyprus. Ook het nagerecht bestaat, met een ‘romige anari’ met filodeeg, voor een groot deel uit kaas.