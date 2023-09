Koningspaar leeft mee met nabestaanden slachtoffers Rotterdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben gereageerd op de schietpartijen in Rotterdam. “Ons hart gaat uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers van de geweldsdaden van vanmiddag in Rotterdam”, laat het paar weten in een reactie.

“Wij leven met u mee bij dit intense verdriet en begrijpen uw ontreddering. Ook denken wij aan iedereen die in angst verkeerde tijdens en na deze gruwelijke acties”, vervolgt het koningspaar. “Veel dank aan politie en hulpverleners voor hun toegewijde inzet.”

Bij een schietincident in het Erasmus MC kwam donderdag een 46-jarige docent om. In een nabijgelegen woning overleed een 39-jarige vrouw. Een meisje van 14 jaar is zwaargewond.