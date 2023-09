Koningspaar leeft mee met slachtoffers aardbeving Marokko

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. In een verklaring laat het koningspaar weten dat zij en “de vele Nederlanders die nu in angst verkeren om hun dierbaren” in hun gedachten zijn.

“Marrakech en omgeving zijn getroffen door een verwoestende aardbeving. Wij leven mee met de families van de slachtoffers in Marokko en met de vele Nederlanders die nu in angst verkeren om hun dierbaren. U bent in onze gedachten”, aldus het paar.

Koningin Máxima bracht in maart nog een bezoek aan Marokko in haar rol als vertegenwoordiger van de VN.