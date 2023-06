Koningspaar legt krans bij Graf van de Onbekende Soldaat

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag een krans gelegd bij het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel. Het monument eert de militairen in België die, onder meer na de Eerste Wereldoorlog, vermist zijn of niet konden worden geïdentificeerd.

Na het schikken van de linten op de krans hield het koningspaar een minuut stilte. Willem-Alexander wakkerde de vlam bij het monument, die altijd brandt, wat aan. Het koningspaar begroette vervolgens enkele oorlogsveteranen.

Het Nederlandse koningspaar werd dinsdagochtend met een officiële welkomstceremonie bij het paleis ontvangen voor het driedaagse staatsbezoek aan België.

Later op de dag bezoekt het Nederlandse koningspaar nog het Federaal Parlement en ontmoeten zij de Belgische premier, Alexander De Croo, in Lambermont. Dit is de ambtswoning van de premier. Vervolgens vindt een ontmoeting plaats met de burgemeester van Brussel, Philippe Close, en bezoeken de koningsparen samen het Atomium. De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket.