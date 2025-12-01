Koningspaar legt krans bij monument voor alle Surinamers

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een krans gelegd bij het beeld van Mama Sranan in Paramaribo. Dat gebeurde op de ochtend van de eerste dag van het driedaagse staatsbezoek aan Suriname.

Vooraf was er het een en ander te doen over de kranslegging. Een groep prominente Afro-Surinamers eiste dat het koningspaar de krans bij een ander monument zou leggen, namelijk bij dat van Kwakoe, dat symbool staat voor de afschaffing van de slavernij. Ook de Surinaamse vicepresident Gregory Rusland sloot zich aan bij de eis.

De organisatie van het staatsbezoek wilde de kranslegging echter niet verplaatsen. Een woordvoerder liet weten dat de kranslegging bij Mama Sranan “een ode aan de totale Surinaamse gemeenschap” is. Het beeld stelt een vrouwfiguur voor die in haar armen vijf kinderen draagt, die de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname symboliseren.

Bevolkingsgroepen

Bij de kranslegging werd het koningspaar opgewacht door zeven vrouwen die gekleed waren in traditionele kleding van de bevolkingsgroepen. Het ging om inheemse Surinamers, marrons, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, creolen en boeroes, zoals de nazaten van Nederlandse kolonisten worden genoemd.

Maandagmiddag lokale tijd is er wel aandacht voor het slavernijverleden van de voormalige Nederlandse kolonie. Het koningspaar gaat dan in gesprek met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakte mensen en van inheemse gemeenschappen. In 2023 maakte koning Willem-Alexander excuses voor de betrokkenheid van Nederland bij de slavernij. Ook vroeg hij om vergiffenis voor de rol die zijn voorouders daarin hebben gespeeld.