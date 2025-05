Koningspaar legt krans op de Dam bij Nationale Dodenherdenking

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben traditiegetrouw een krans gelegd bij het monument op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam.

Het koningspaar legde de eerste van tien kransen bij het monument neer, in aanloop naar de twee minuten stilte om 20.00 uur. Op de linten met de kleuren van de Nederlandse vlag stonden de initialen van Willem-Alexander en Máxima. Na het neerleggen blies een trompettist het Taptoe-signaal, waarna de stilte in acht werd genomen.

Eerder op de dag legden prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven een krans tijdens de herdenking op de Canadese begraafplaats in Holten. De Nationale Militaire Dodenherdenking was zoals ieder jaar op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Prins Pieter-Christiaan was daarbij. Pieter van Vollenhoven zou ook aanwezig zijn, maar de 86-jarige vader van Pieter-Christiaan liet verstek gaan om zich te kunnen richten op het bijwonen van Bevrijdingsdag maandag in Wageningen.