Koningspaar legt weer krans bij monument op de Dam

In heel Nederland is twee minuten stilte gehouden om burgers en militairen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen. Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam waren, in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, duizenden mensen aanwezig.

Het koningspaar legde namens de Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument. Een militaire trompettist blies de Taptoe, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte volgden. De jaarlijkse toespraak is dit jaar van presentatrice Dieuwertje Blok.

Ook op veel andere plekken in het land worden de oorlogsslachtoffers herdacht, zoals in Kamp Amersfoort waar minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken sprak, op de Waalsdorpervlakte, bij herinneringscentrum Kamp Westerbork en op de Grebbeberg in Rhenen. Daar zijn prinses Margriet, haar man Pieter van Vollenhoven en prins Pieter-Christiaan bij. In Den Haag is een herdenkingsbijeenkomst bij het Internationaal Homomonument en voor kinderen is er een speciale herdenking in Madurodam.