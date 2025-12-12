Koningspaar luncht met Finse president Stubb in Voorschoten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagmiddag in Voorschoten geluncht met de Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw. De regeringslunch werd gehouden op kasteel Duivenvoorde, in aanwezigheid van demissionair minister-president Dick Schoof.

Voorafgaand aan de lunch sprak president Stubb met premier Schoof. Na de ontmoeting arriveerde koning Willem-Alexander bij kasteel Duivenvoorde. Even later kwamen ook koningin Máxima en de Finse first lady aan in Voorschoten, nadat ze daarvoor een bezoek aan Rijswijk hadden gebracht.

Tijdens de lunch gaven Stubb en Schoof, die tegenover het koningspaar zaten, een toespraak. Na afloop namen Willem-Alexander en Máxima afscheid van het presidentieel paar, dat deze week een tweedaags staatsbezoek aan Nederland bracht.