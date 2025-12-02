Koningspaar maakt muziek met Surinaamse schoolkinderen

Samen met een groepje Surinaamse schoolkinderen hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdagochtend gespeeld op een gamelan, een Javaanse xylofoon. Dat gebeurde in Villa Zapakara, een interactief museum in Paramaribo waar kinderen leren over kunst, cultuur en natuur.

Kort na aankomst kreeg het koningspaar, samen met het presidentieel paar van Suriname, uitleg over de huidige tentoonstelling van het museum, Vier Samen Javaans-Surinaams. Deze gaat over de Javaanse cultuur in Suriname en onderzoekt de identiteit van de Javaanse Surinamers. Zij kwamen na de afschaffing van de slavernij als contractarbeiders naar Suriname en vormen nog altijd een van de bevolkingsgroepen in het land.

Binnen zaten kinderen klaar achter de gamelans en werden de koninklijke gasten uitgenodigd om naast hen op de grond plaats te nemen en samen muziek te maken. De koning ging vooraan naast de 7-jarige Avio zitten. Om beurten speelden ze een aantal tonen, en de koning had er duidelijk plezier in. Na afloop vertrouwde de jongen de pers toe dat de koning het weliswaar goed deed, maar dat hij het zelf toch wat beter deed.

Uitwisselingsproject

Boven in het museum kreeg het koningspaar meer uitleg over Mi Tori, een uitwisselingsproject tussen jongeren uit Suriname en Nederland. De jongeren maakten daarvoor stop-motionfilmpjes over hun eigen identiteit. Koningin Máxima wilde het zelf proberen en ging direct aan de slag. Samen met twee meisjes maakte ze een filmpje waarin een kano langsvoer. “Heel mooi”, zei ze tevreden over het resultaat.

Villa Zapakara werd zestien jaar geleden opgezet door twee in Suriname wonende Nederlandse vrouwen. Met het museum wilden zij een plek creëren waar Surinaamse kinderen meer zouden leren over elkaar en de cultuur, “maar dan net even anders dan op school”, legde directeur Coco Pramy-Duivenvoorde uit. Eerder waren er in Villa Zapakara tentoonstellingen over onder meer de Ashanti in Ghana, de stad Mumbai en de Surinaamse natuur.