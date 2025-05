Koningspaar met beitel en klopper aan de slag

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in het Utrechtse Tienhoven aan de Lek een beitel en een klopper ter hand genomen. Het paar hielp zo bij een bedrijf in de plaats een handje mee met de renovatie van de Sint Maartenskerk in Tiel.

De koning nam de gereedschappen zonder aarzelen ter hand, nadat hij daar door de werkneemster toe was uitgenodigd. Ook de koningin ging enthousiast aan de slag. Met de klopper sloegen ze met de beitel sleuven in de driepassen, een element van de balustrade van de kerk. “Volgens mij doe ik het niet zo goed!”, zei ze lachend in de richting van de aanwezigen.

Het paar keek verderop in de werkplaats nog even bij andere projecten, waaronder de restauratie van het praalgraf van Piet Hein in de Oude Kerk in Delft. Tot slot keken ze nog even mee met de beeldhouwer die replica’s maakt van de beelden van de leerlooiers die normaal op de koninklijke leerfabriek KVL in Oisterwijk staan.

Koninklijke Woudenberg en werkplaats Meesters In, waar het bezoek plaatsvond, is gespecialiseerd in restaureren en renoveren van monumenten, monumentale gebouwen en kunst. Ze werkten onder meer mee aan de renovatie van Paleis Het Loo, het Mauritshuis en het Rijksmuseum. Het bezoek vond plaats in het kader van een streekbezoek dat het koningspaar dinsdag brengt aan Lopikerwaard en Vijfheerenlanden.