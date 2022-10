Koningspaar met gejuich, vlaggetjes en zang ontvangen in Zweden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagmiddag op het koninklijk paleis in Stockholm ontvangen met gejuich, Nederlandse vlaggetjes en gezang. Nederlanders woonachtig in Zweden, onder wie een klas met Nederlandse kinderen, kwamen het paar verwelkomen.

Met 11 graden en een stevige wind is het dinsdag behoorlijk fris in de Zweedse hoofdstad. “Beetje koud hier”, merkte de koning op in gesprek met de klas met kinderen. Hij kreeg van hen een aantal tekeningen die hij “ontzettend mooi” vond.

Samen met de Zweedse koning Carl Gustaf liep hij langs de mensen die een glimp van de koningsparen probeerden op te vangen. Er werd gegild en gejoeld en met vlaggetjes gezwaaid. Voor koningin Máxima, die met koningin Silvia hetzelfde stuk liep, werd “Oranje boven, Oranje boven, leve koningin Máxima” gezongen.

Uitgejoeld

In Nederland wordt het koningspaar de afgelopen tijd vaak een stuk minder positief ontvangen. Zo werden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia tijdens Prinsjesdag uitgejoeld toen zij met de Glazen Koets door het centrum van Den Haag reden en tijdens de traditionele balkonscène. Ook staken mensen hun middelvinger op en riepen scheldwoorden.

Premier Mark Rutte liet weten dat hij dergelijke protesten “heel serieus” neemt, maar dat hij het “onacceptabel” vindt dat mensen ‘landverrader’ riepen naar de koning tijdens de tocht van de koets. “Belachelijk, wat een onzin”, zei Rutte daarover.