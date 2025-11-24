Koningspaar naar voormalige plantages bij staatsbezoek Suriname

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima spreken op de eerste dag van het staatsbezoek aan Suriname met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen. Dat blijkt uit het programma dat de Rijksvoorlichtingsdienst maandag heeft gedeeld. Op de laatste dag bezoeken ze onder meer een voormalige koffie- en cacaoplantage.

Op maandag 1 december wordt het koningspaar bij het Presidentieel Paleis in Paramaribo met een officiële welkomstceremonie ontvangen door president Jennifer Simons en haar echtgenoot. Het koningspaar legt later een krans bij Mama Sranan, een beeld dat symbool staat voor de bevolkingsgroepen van Suriname. Ook bezoeken ze het parlement en het Hof van Justitie.

De tweede dag begint met een bezoek aan een stichting die zich richt op jongeren en hun ontwikkeling via kunst, cultuur en educatie. Ook gaan ze naar het Natuurtechnisch Instituut (NATIN), waar jongeren opleidingen op mbo-niveau volgen. Ze ontmoeten er ook studenten van de Anton de Kom Universiteit. ’s Middags gaan ze naar de fabriek van Fernandes, het bekendste drankje van Suriname.

Sabrina Starke

Sabrina Starke, een Nederlandse singer-songwriter van Surinaamse afkomst, verzorgt op dinsdagavond de contraprestatie. Dit optreden wordt door het koningspaar aan Suriname aangeboden als dank voor de gastvrijheid. In Theater Thalia zingt Starke haar repertoire in samenwerking met Surinaamse artiesten.

Tijdens een boottocht over de Surinamerivier en de Commewijnerivier horen de koning en koningin op de laatste dag meer over de waarde van de rivieren en mangroves voor Suriname vanuit spiritueel, economisch en ecologisch perspectief. Per boot komen ze daarna aan bij het dorp Johanna Margaretha, een groot voormalig plantagegebied.

Het Nederlandse staatsbezoek aan Suriname is het eerste in 47 jaar. Koningin Juliana was drie jaar na de Surinaamse onafhankelijkheid het laatste staatshoofd dat de voormalige kolonie bezocht.