Koningspaar neemt afscheid van Indiase president

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima nemen woensdagavond afscheid van de Indiase president Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind. Het presidentiële paar heeft op de laatste avond in Nederland een dansvoorstelling aangeboden als bedankje voor het staatsbezoek; de zogenoemde contraprestatie.

In het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam voert het dansgezelschap Kalakshetra Foundation een voorstelling op. Na afloop neemt het koningspaar afscheid van de president en zijn vrouw.

Ram Nath Kovind en Savita Kovind kwamen maandag aan in Nederland. Het koningspaar heette het Indiase koppel dinsdag welkom op de Dam in Amsterdam. Dinsdagavond was er ook een staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam.