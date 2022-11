Koningspaar neemt afscheid van Italiaanse president

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagavond afscheid genomen van de Italiaanse president Sergio Mattarella en zijn dochter Laura. Dat gebeurde na afloop van een muzikale voorstelling in het Concertgebouw in Amsterdam.

Mattarella is in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Hij gaat vrijdag nog naar Maastricht en Heerlen, maar het koningspaar reist niet mee.

In het Concertgebouw speelden Beatrice Rana en Ludovica Rana. De voorstelling werd aangeboden als bedankje voor het staatsbezoek; de zogenoemde contraprestatie. Na het concert was er een korte ontmoeting met de musici.

Dinsdag heette het koningspaar Mattarella welkom op de Dam in Amsterdam. ’s Avonds vond er een staatsbanket plaats in het Koninklijk Paleis. Eerder op de donderdag was het koningspaar met Mattarella en zijn dochter aanwezig bij de regeringslunch in de Trêveszaal in Den Haag. Minister-president Mark Rutte gaf er een toespraak.