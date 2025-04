Koningspaar niet naar uitvaart paus, begint Koningsdag later

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan zaterdag niet naar de uitvaart van paus Franciscus. Het koningspaar en zijn gezin vieren zoals eerder gepland Koningsdag in Doetinchem. Wel beginnen de festiviteiten later, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

De uitzending rondom Koningsdag zou eigenlijk om 10.45 uur starten, maar begint in verband met de uitvaart van Franciscus nu om 12.00 uur. Het afscheid van de paus vindt om 10.00 uur plaats bij de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Namens de regering zijn minister-president Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp aanwezig.

Het is nog niet duidelijk of de festiviteiten in Doetinchem worden aangepast.

Willem-Alexander en Máxima lieten maandag weten dat ze “diep getroffen” zijn door het overlijden van de paus. “Met warmte herinneren wij ons de persoonlijke ontmoetingen met hem, onder andere tijdens ons staatsbezoek aan de Heilige Stoel in 2017. Paus Franciscus straalde in alles barmhartigheid uit.”