Koningspaar nodigt briefschrijvers uit op paleis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima nodigen opnieuw tien burgers uit die onlangs een brief naar het koningspaar hebben gestuurd. Zij mogen op 11 maart langskomen op Paleis Noordeinde voor “een verdiepend gesprek”, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan.

Het hof ontvangt jaarlijks meer dan 10.000 brieven. Door in gesprek te gaan met enkele briefschrijvers wil het koningspaar “ook persoonlijk een luisterend oor bieden aan de zorgen van mensen”. De uitgenodigde burgers schreven over thema’s als zorg, solidariteit, polarisatie, huisvesting, het mkb en de positie in de samenleving van ouderen en mensen met een beperking.

Het is de tweede keer dat Willem-Alexander en Máxima met briefschrijvers spreken. De eerste keer was in november 2023.