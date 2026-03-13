Koningspaar noemt dochters meenemen naar NLdoet ‘leuk idee’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vinden het een “leuk idee” om volgend jaar hun dochters mee te nemen naar NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Dat zeiden ze vrijdag na afloop van hun eigen NLdoet-werkzaamheden in Hoofddorp tegen journalisten. Volgend jaar bestaat het Oranje Fonds, waar de koning en koningin beschermpaar van zijn, 25 jaar.

“Daar hadden we nou nog niet aan gedacht”, reageerde de koning lachend op de suggestie om de prinsessen eens mee te nemen. “Dit leuke idee nemen we mee en misschien ziet u het wel, de volgende keer!”

Het koningspaar knapte in Hoofddorp de binnentuinen van een woonzorgcentrum op. Na afloop waren ze de andere vrijwilligers en begeleiders dankbaar, zei de koning. “Ik heb gelukkig niet al te veel onkruid laten staan en andere planten eruit gerukt vandaag, dus wat dat betreft is het goed gegaan.”

Thuis laten ze de tuinwerkzaamheden “graag aan de professionals over”, zei de koning. Toch genieten ze wel erg van de werkzaamheden, zo’n dag als deze, zei hij. Hij vindt het fijn om met andere vrijwilligers over het vrijwilligerswerk te kunnen praten, zei hij. “Waarom ze het doen en wat hen beweegt. Dat maakt het zo leuk om samen te werken aan zo’n project en ook te praten over het concept vrijwilliger, wat ook voor het Oranje Fonds erg belangrijk is.”