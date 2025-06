Koningspaar officieel welkom geheten in Tsjechië

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagochtend in Praag officieel welkom geheten voor het staatsbezoek aan Tsjechië. Met een ceremonie bij het presidentieel paleis werd het koningspaar onder de toegangspoort ontvangen door president Petr Pavel en zijn echtgenote Eva Pavlová.

Direct na aankomst werden er boeketten uitgewisseld, waarbij president Pavel een boeket aan koningin Máxima gaf en koning Willem-Alexander er een aan mevrouw Pavlová overhandigde. De presidentsvrouw is gekleed in een oranjerode jurk en koningin Máxima draagt een lichtkleurige jurk en bijpassende hoed. De koningin droeg het ontwerp van Jan Taminiau eerder bij de kroning van koning Charles.

Nadat de volksliederen van Nederland en Tsjechië waren gespeeld en traditioneel de erewacht was geïnspecteerd, gingen de delegaties het paleis binnen om met elkaar te praten. De sinds dinsdag demissionaire ministers Veldkamp en Brekelmans waren ook bij de aankomst aanwezig.

Het staatsbezoek vindt plaats op uitnodiging van president Pavel en staat in het teken van de goede banden tussen Nederland en Tsjechië. Het is voor het eerst sinds het land in 1993 zelfstandig werd dat Nederland hier een staatsbezoek brengt. Wel bracht koningin Beatrix in 1994 een officieel bezoek aan het land, maar dat was geen staatsbezoek.