Koningspaar: onthulling Oranje Fonds in ArenA was intiem moment

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kunnen het moment dat ze het Oranje Fonds cadeau kregen tijdens een groot huwelijksfeest in de ArenA, een dag voor hun bruiloft, nog goed voor de geest halen. Het paar heeft warme herinneringen aan die avond.

“Die hele avond was gewoon een heel groot feest”, zei Willem-Alexander in een gesprek met Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten en bestuurslid Kim Putters ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het fonds. Op het moment suprême hielp de toenmalig kroonprins een handje door de jongen die aan het lint moest trekken op te tillen.

“Het was natuurlijk heel bijzonder want je staat in een volle ArenA, maar door het licht zie je helemaal niemand”, weet de koning nog. “Dat maakte dat moment ook wel heel intiem, een heel bijzonder persoonlijk moment waar dit fonds onthuld werd en wat wij voor ons huwelijk gekregen hebben.”

Familie

Het idee voor het Oranje Fonds hadden Willem-Alexander en Máxima zelf bedacht. “Wij vonden het belangrijk om niet alleen bepaalde groepen te betrekken in de samenwerking maar juist andere groepen bij elkaar te integreren, of het dat nu verschillende leeftijdsgroepen waren of verschillende etnische achtergronden, en op die manier met een fonds actief te zijn in de maatschappij. En uiteindelijk is dat natuurlijk het Oranje Fonds met al hun fantastische medewerkers geworden.”

Willem-Alexander en Máxima wilden met het fonds “van een wezenlijk betekenis zijn voor Nederland”. Máxima: “Natuurlijk hadden wij nooit gedroomd dat het zo groot zou worden.”

Het paar koos ook bewust voor de naam Oranje Fonds. “Een naam die niet gekoppeld is aan één persoon of aan twee personen, maar aan de familie”, legde de koning uit. “En hopelijk kan het daarmee ook vele generaties meegaan. Dat het echt een belangrijk onderdeel wordt van het welzijn in Nederland.”