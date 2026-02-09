Koningspaar ontmoet familie en vrienden van olympiërs in Milaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag familieleden en vrienden van de Nederlandse olympiërs ontmoet. Dat is te zien op beelden die de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) op Instagram heeft gedeeld. Tijdens de gesprekken bedankte het koningspaar de aanwezigen voor hun steun aan de sporters.

De gesprekken vonden plaats in de residentie van de consul-generaal in Milaan. Prinses Amalia, die haar ouders afgelopen weekend vergezelde tijdens activiteiten tijdens de Olympische Spelen, is niet in de video’s te zien.

Het koningspaar blijft tot en met dinsdag in Italië. Beiden hebben later deze week publieke optredens in Nederland op de agenda staan.