Koningspaar ontmoet medestudenten Amalia bij Defensity College

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag een aantal studiegenoten van prinses Amalia ontmoet. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het Marineterrein in Amsterdam, waar zij als onderdeel van het Finse staatsbezoek aan Nederland uitleg kregen over opleidings- en trainingsmogelijkheden van het ministerie van Defensie. De prinses van Oranje begon in september op het Defensity College, waar zij wordt opgeleid tot reservist.

De oudste dochter van het koningspaar was zelf niet aanwezig bij de demonstratie, maar in een van de drie opgestelde tenten vertelden enkele van haar medestudenten over de opleiding. Of zij de prinses kenden, werd niet besproken. Dat het koningspaar veel van de opleiding wist, werd wel duidelijk. Koningin Máxima vulde de studenten geregeld aan met haar kennis. “Hare Majesteit is goed geïnformeerd”, merkte de commandant van Defensity College lachend op.

De koningin vertelde ook dat de opleiding “superpopulair” is en dat lang niet iedereen die zich aanmeldt de opleiding ook kan volgen. Dat beaamde commandant Van der Peet na afloop. “We zijn tien jaar geleden klein begonnen met zestig studenten en inmiddels zijn het er 470. Dat is ook wel het plafond”, vertelt hij. Hij zegt ook dat in de twee maanden nadat Amalia bekendmaakte deze opleiding te gaan volgen een stijging in het aantal aanmeldingen merkbaar was, maar dat dat nu weer genormaliseerd is.

Armbreuk

In september werd bekend dat prinses Amalia haar opleiding bij Defensity College is begonnen als werkstudent bij de bestuursstaf van Defensie. Zodra ze volledig hersteld is van de armbreuk die ze eerder dit jaar opliep, begint ze aan de Algemene Militaire Opleiding. De Rijksvoorlichtingsdienst kon donderdag nog niet zeggen of de 22-jarige troonopvolgster daar al aan is begonnen.

Het koningspaar bezocht het marinecomplex samen met de Finse presidentvrouw Suzanne Innes-Stubb. President Alexander Stubb moest bij dit onderdeel verstek laten gaan in verband met een videocall over Oekraïne.