Koningspaar ontmoet Nederlanders in Slowakije tijdens bezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tijdens het staatsbezoek aan Slowakije kennisgemaakt met de Nederlandse gemeenschap in het land. Het koningspaar sprak woensdagmiddag met Nederlanders over hun leven in het land en het werk dat zij daar doen.

Zij spraken met onder andere mkb’ers, militairen die gestationeerd zijn in Sliac, agrariërs en campinghouders die in het land wonen. Daarnaast hebben de koning en koningin kennisgemaakt met medewerkers van de ambassade. Het koningspaar werd voor de gesprekken ontvangen door de Nederlandse ambassadeur in het land, Gabriella Sancisi, en haar man Pieter Sanders.

Aan het einde van de gesprekken nam de ambassadeur kort het woord en sprak de koning zijn dankbaarheid uit. In zijn dankwoord benoemde de koning dat dit “een bijzonder jaar” is voor de republiek Slowakije, die dertig jaar bestaat, en dat hij en Máxima dankbaar zijn voor ieders inzet tijdens het staatsbezoek.

Tot slot werd het Nederlandse volkslied gezongen. Na de gesprekken met de Nederlandse gemeenschap volgt een concert van trompettist Eric Vloeimans in het Nationaal Theater, dat het koningspaar aanbiedt als blijk van dank.