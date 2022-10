Koningspaar ontmoet Nederlanders op tweede dag staatsbezoek

De tweede dag van het staatsbezoek aan Zweden staat in het teken van groene energie en een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn van 11 tot en met 13 oktober in Stockholm en Göteborg te gast bij koning Carl Gustaf en koningin Silvia.

Een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in het bezochte land is vaste prik tijdens een staatsbezoek. Ook de contraprestatie, een uiting van dank aan koning Carl Gustaf en koningin Silvia voor hun gastvrijheid, is traditie. Woensdagavond verzorgt de Nederlandse violist Tim Kliphuis daarom een concert in Konserthuset in de Zweedse hoofdstad.

Woensdag praat het koningspaar ook met directeuren van Nederlandse en Zweedse bedrijven over gemeenschappelijke uitdagingen en over de mogelijkheden om de samenwerking te verbreden, luncht het paar met de burgemeester, bezoeken de twee een energiebedrijf en krijgen ze uitleg over een elektrische draagvleugelboot. Woensdagavond is tevens de laatste avond in Stockholm: donderdag reizen de koning en koningin naar Göteborg voor de laatste dag van hun bezoek.