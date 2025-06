Koningspaar ontvangt Canadese premier Mark Carney en echtgenote

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag de Canadese premier Mark Carney en zijn echtgenote Diana Fox ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Carney is in Nederland vanwege de NAVO-top in Den Haag.

Carney werd half maart beëdigd als premier van Canada, als opvolger van Justin Trudeau. Waar het koningspaar en het Canadese paar over hebben gesproken, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst niet bekendgemaakt.

Eerder op de dag ontving koning Willem-Alexander de Oekraïense president Zelensky op het paleis. ’s Avonds ontvangen de koning en koningin de staatshoofden en regeringsleiders die deelnemen aan de NAVO-top op het paleis voor een diner.