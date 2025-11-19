Zien: Koningspaar ontvangt Guillaume en Stéphanie van Luxemburg

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie van Luxemburg ontvangen in Den Haag. Het groothertogelijk paar bracht hun eerste bezoek aan Nederland sinds de troonswisseling van afgelopen oktober.

Woensdagochtend poseerde het koningspaar met hun Luxemburgse gasten op Paleis Huis ten Bosch voor de aanwezige pers. Groothertog Guillaume had vervolgens een ontmoeting met minister-president Dick Schoof in het Catshuis, terwijl groothertogin Stéphanie met koningin Máxima het Mauritshuis bezocht. Het gezelschap kwam rond het middaguur weer bijeen voor een besloten lunch op Paleis Noordeinde. Na de lunch werden Guillaume en Stéphanie uitgezwaaid en eindigde het bezoek.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Groothertog Guillaume werd in oktober ingehuldigd nadat zijn vader Henri afstand had gedaan van de troon. Zowel het koningspaar als prinses Amalia waren bij de abdicatie aanwezig. Naast hun beleefdheidsbezoek aan Nederland hebben Guillaume en Stéphanie ook België en Duitsland bezocht.