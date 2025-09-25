Koningspaar ontvangt Indonesische president Prabowo Subianto

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen vrijdag de Indonesische president Prabowo Subianto in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat het bezoek in het teken staat “van de bestendiging van de uitstekende betrekkingen tussen Nederland en Indonesië, onder meer bij de culturele en wetenschappelijke samenwerking.”

President Subianto arriveert in Nederland vanuit Ottawa, waar hij sinds woensdag een officieel bezoek aan Canada bracht. Eerder deze week was Subianto in New York voor de tachtigste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar ook koningin Máxima aanwezig was.