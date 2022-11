Koningspaar op 3e dag staatsbezoek op de fiets door Thessaloniki

De derde dag van het staatsbezoek aan Griekenland brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima door in Thessaloniki, de tweede stad van het land. Rond 10.00 uur Nederlandse tijd komt het koningspaar aan.

Het paar maakt woensdag onder meer een wandeling door het centrum van de stad. Zo wandelen de koning en de koningin langs de Grieks-Orthodoxe Sint Dimitrios Kerk, de Romeinse Agora, de Ottomaanse Bey Hamam en het Aristotelous-plein. Daar krijgen ze uitleg over de Joodse geschiedenis van Thessaloniki.

Ook gaat het paar op de fiets naar de Witte Toren, een van de bekendste bezienswaardigheden van de stad. Het monument en museum worden vaak als symbool voor de stad gebruikt. Daarna brengen de koning en koningin een bezoek aan Aristotle University of Thessaloniki, waar ze onder meer praten over ondernemerschap en innovatie.

Aan het einde van de laatste dag van het staatsbezoek is het traditionele persgesprek. Aanwezige media krijgen dan de kans om vragen te stellen over het staatsbezoek en over andere maatschappelijke kwesties die spelen.