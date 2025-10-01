Koningspaar op bezoek in Toulouse voor ‘sterkere samenwerking’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagochtend aangekomen in Toulouse. Het koningspaar reisde af naar de stad in het zuiden van Frankrijk om “onze samenwerking nóg sterker te maken”, aldus de koning.

De koning sprak na een onderhoud met Nederlandse bewindspersonen die meereizen, de lokale bestuurder en Franse ministers. “U mag trots zijn op wat hier in Occitanië is opgebouwd. Uw regio zet de toon in lucht- en ruimtevaart”, zei de koning tegen de Franse vertegenwoordigers.

“Wij willen onze alliantie nog sterker maken. Daarom zijn we hier. Samen met een economische missie van topniveau. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met u grenzen kunnen verleggen”, vervolgde hij. “De koningin en ik zien uit naar het vervolg van deze dag in het prachtige en dynamische Toulouse.”

Het koningspaar vervolgde zijn bezoek aan de regio bij vliegtuigbouwer Airbus. Later op de dag staat ook een bezoek aan stadsboederij Domaine de Candie op de planning waar het koningspaar een rondleiding krijgt van een wijnbouwer. Het paar sluit het bezoek af met een receptie in het stadhuis van Toulouse.