Koningspaar op streekbezoek naar Lopikerwaard en Vijfheerenlanden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag 13 mei een streekbezoek aan de Lopikerwaard en Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht. Het bezoek staat in het teken van de agrarische sector, woonruimtetekort, toekomstperspectief van jongeren en tradities als polsstokverspringen en de paardenmarkt.

De gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein liggen in de Lopikerwaard. In Vijfheerenlanden ligt de gelijknamige fusiegemeente die zes jaar geleden ontstond na het samengaan van Leerdam, Vianen en Zederik.

Het paar start de dag in Montfoort, waar ze het Oude Stadhuis en de IJsselpoort bezoeken. Hier spreken ze met jongeren en ouderen over de woningnood. In Lopik staan polsstokverspringen en een bezoek aan een kaasboerderij centraal. Met het voetveer gaat het paar over de Lek naar Ameide, gevolgd door een bezoek aan Vianen. Daar is aandacht voor het programma Jonge Aanwas, gericht op bewustwording bij kinderen en tieners van de gevaren van de georganiseerde misdaad.