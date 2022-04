Koningspaar op tournee door Duin- en Bollenstreek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen donderdag een bezoek aan de Duin- en Bollenstreek in Zuid-Holland. In maar liefst vijf gemeenten spreekt het koningspaar met ondernemers en inwoners over onder meer amateurvoetbal, innovatie, toerisme, ruimtevaart en natuurlijk de bollenteelt.

Het bezoek begint in Lisse. Daar wordt het koningspaar niet ontvangen bij de bekende toeristische trekpleister De Keukenhof, maar bij voetbalclub FC Lisse. De streek telt namelijk zeven clubs die meespelen op het hoogste amateurniveau en is daar trots op. Aansluitend spreken de koning en koningin met vijf burgemeesters uit de regio over onder meer de onderlinge samenwerking.

In Teylingen komen de bollen wel aan bod. Willem-Alexander en Máxima krijgen er een rondleiding bij een teler en praten met een aantal telers over hun positie als wereldspelers, maar ook over de uitdaging om die positie te behouden. Daarbij speelt innovatie een grote rol. De ondernemers worden daarin bijgestaan door onder meer samenwerking met universiteiten. Ook in Hillegom staat de bollenteelt centraal. In deze plaats is een speciaal en zeer fotogeniek tulpenveld aangelegd voor toeristen, zodat andere velden niet langer belast worden door toeristen die een mooie foto willen maken.

Toerisme komt ook aan de orde tijdens de volgende stop, in Katwijk. Na te zijn ontvangen in de unieke parkeergarage onder de duinen, spreekt het koningspaar met voorzitters van de vier Oranjeverenigingen in de kustplaats. In een strandpaviljoen ontmoeten zij vertegenwoordigers van de toeristische sector over het sterke toeristische netwerk in de regio. Daarmee is het de bedoeling dat bezoekers alle highlights uit de regio aandoen, zoals de kust en ruimtevaartmuseum Space Expo in Noordwijk. In die laatste plaats eindigt het bezoek op de plaats waar een Space Campus wordt ontwikkeld.