Koningspaar poseert ‘om kwart over zeven’ met giraffe in Kenia

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagmiddag op hun bezoek aan Kenia tussen een giraffe, de zebra’s, gnoes en impala’s in Naivasha geposeerd voor de meereizende fotografen. Na afloop kreeg de koning van een journalist de suggestie om de giraffe nog even te bedanken. “Dat doe ik om kwart over zeven”, zei hij daarop met een glimlach, verwijzend naar het liedje Dikkertje Dap. “Ja, ik ken mijn klassiekers.”

Het paar poseerde in Lake Naivasha, een natuurgebied waar ook veel nijlpaarden en apen leven. De giraffe stond vlak voor het fotomoment nog wat te grazen, maar ging voor de komst van het koningspaar even ontspannen liggen. Daarop kreeg hij gezelschap van een zebra.

Verderop poseerde het paar nogmaals, bij een kudde zebra’s. Dat was in eerste instantie enigszins tegen de zin van koning Willem-Alexander, maar Máxima kreeg haar man uiteindelijk toch zo ver. “Let wel op dat je de stroomkabels er niet op krijgt, hè”, zei de koning tegen de fotografen. Máxima opperde daarop dat de fotografen die er wel uit konden fotoshoppen.