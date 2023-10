Koningspaar poseert voor Tafelberg in mist: fotoshop er maar in

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdagochtend de laatste dag van hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika begonnen voor de Tafelberg in Kaapstad. De berg was door de mist echter vrijwel niet te zien, maar daar had de koning een oplossing voor: “fotoshop er maar in”, zei hij tegen de aanwezige fotografen.

Bij het Victoria & Albert Waterfront, een toeristische hotspot in de stad, poseerde het paar. Máxima stelde voor dat de fotografen de berg er maar achter moesten “tekenen”. Koning Willem-Alexander besloot de fotosessie met een grapje: het hoefde niet per se de Tafelberg te zijn, de Kilimanjaro mocht het ook zijn.

De berg is vaak niet goed te zien door de mist. Daarom spreken de bewoners van Kaapstad vaak over ‘een tafellaken over de Tafelberg’.