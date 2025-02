Koningspaar praat in Kenia met jongeren over mensenrechten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan tijdens hun staatsbezoek aan Kenia in gesprek met jongeren over de mensenrechtensituatie in het land. Het paar bezoekt het land van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 maart, tot onvrede van Kenianen en Nederlandse Kenianen.

Over het bezoek is de afgelopen weken veel te doen geweest. Tegenstanders vinden dat het bezoek niet moet doorgaan zolang de omstreden president William Ruto aan de macht is. Bij protesten over corruptie, inflatie en werkloosheid zouden volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tientallen Kenianen zijn ontvoerd. Sommigen zijn nog steeds vermist. Bij een bestorming van het parlementsgebouw kwamen door politieschoten meer dan veertig mensen om het leven.

Het gesprek is meteen op dinsdagochtend. Het paar praat met jonge Kenianen van verschillende achtergronden, die hun persoonlijke ervaringen en ideeën over de toekomst van Kenia delen. Verder bezoekt het koningspaar een Nederlands bloemenbedrijf en praat het over het klimaat in Kenia en de bescherming van bossen.