Koningspaar praat met reddingswerkers van ongeluk Terschelling

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag op Terschelling met vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) gesproken. De mannen vertelden het koningspaar onder meer over hun inzet tijdens de vermissing van de 12-jarige Riemer afgelopen oktober.

“Hij is nog niet gevonden, hè?” vroeg de koning, toen het ongeluk werd aangekaart. De jongen raakte vermist door een ongeluk tussen een veerboot en een watertaxi in het water bij Terschelling. De koningin kon zich voorstellen dat het ook voor de reddingswerkers een “vrij traumatische” gebeurtenis moest zijn geweest. De mannen vertelden daarop dat ze “elkaar in de gaten houden” en dat het belangrijk is om met elkaar “te blijven praten”. Op die manier kan iedereen aangeven waar diegene op dat moment behoefte aan heeft. De koning kon zich dat goed voorstellen. “Kameraadschap”, noemde hij het.

De KNRM zette zich ook tijdens de coronacrisis flink in door patiënten naar het vasteland te vervoeren. Sommigen van hen haalden de oversteek, sommigen van hen helaas niet. Dat zijn de moeilijke momenten, zo vertelden de vrijwilligers. Toch hebben de verhalen vaker een goede dan een verdrietige afloop. “Anders zou het ook geen leuke hobby zijn”, zei een van hen.

De koning vindt het “fantastisch” dat de mannen het werk blijven verrichten. “Het is een prachtige hobby”, besloot een van hen. “Maar zoiets als vorig jaar hoeft niet nog eens te gebeuren.”