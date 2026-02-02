Koningspaar samen op pad voor 250e bezoek Oranje Fonds

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandag samen op pad voor hun 250e activiteit voor het Oranje Fonds. In een wijkcentrum in Rotterdam spreken ze over sociale initiatieven die het Oranje Fonds de afgelopen jaren steunde. Het paar kreeg het Oranje Fonds in 2002 namens alle Nederlanders als huwelijkscadeau.

Burgemeester Carola Schouten verwelkomde het paar in het Wijkpaleis in Rotterdam. Daarna volgde een groepsgesprek over sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen met een inleiding van Sociaal-Economische Raad-voorzitter Kim Putters. Schouten vertelde over de betekenis van ontmoetingsplekken in Rotterdam en ook de betekenis van sociale initiatieven in het Caribisch deel van het Koninkrijk kwam aan bod.

Het gesprek vond plaats in een ruimte met een wand versierd met foto’s die waren gemaakt tijdens eerdere bezoeken van de koning en koningin voor het fonds, zoals activiteiten voor NLdoet.

Appeltjes

Het koningspaar splitste zich vervolgens op om ieder in gesprek te gaan met oprichters van sociale initiatieven. De koning sprak samen met Tamara van Ark, voorzitter van het Oranje Fonds, met onder anderen de initiatiefnemer van Het Wijkpaleis. Koningin Máxima ging met Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten in gesprek met weer andere vertegenwoordigers van sociale initiatieven in Nederland.

Onder de gesprekspartners bevinden zich ook enkele oud-winnaars van de Appeltjes van Oranje, de jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds. Later op de ochtend blikt het koningspaar vooruit op de viering van 25 jaar Oranje Fonds, in 2027.