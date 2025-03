Koningspaar scoort oranje zolen op aardappelveld Cyprus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag een bezoek gebracht aan een aardappelveld in Xylofagu op Cyprus. Toepasselijk genoeg leverde de roodgekleurde aarde daar het Nederlandse koningspaar enigszins oranje zolen onder de schoenen op.

Het koningspaar bezocht het aardappelveld om te praten over de uitdagingen waar de aardappeltelers op Cyprus mee te maken hebben. Het eiland kampt onder meer met droogte, waardoor er steeds minder water beschikbaar is voor landbouw. Een bedrijf uit Nederland levert daarom aardappelen die goed groeien in drogere grond.

Bij het aardappelveld werden de koning en koningin, die voor de gelegenheid haar hoge hakken had gewisseld voor een paar platte schoenen, ontvangen door de Cypriotische landbouwminister Maria Panayiotou. Samen spraken ze met onder anderen de eigenaar van het aardappelveld.

Aardappelzakken

Vervolgens vertrok de stoet met het koningspaar naar het verderop gelegen aardappelbedrijf Sun Potatoes. Daar keken de koning en koningin mee bij het selecteren en verpakken van de aardappelen. Aan een geïmproviseerde ’tafel’ gemaakt van enkele aardappelzakken, spraken ze vervolgens met betrokkenen over thema’s waterschaarste en weerbare teelt.

Met het bezoek aan Sun Potatoes eindigde het dagprogramma van de eerste dag van het staatsbezoek aan Cyprus. Dinsdagavond is het koningspaar door president Christodoulides uitgenodigd voor een staatsbanket op het presidentieel paleis.